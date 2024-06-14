ルイヴィトンダミエブラック

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自分で、韓国のルイヴィトンショップで購入した正規品で間違えありません。最後の写真は、シリアルナンバーを写したかったのですが、よく写ってませんが、CA0120と書いてあります。２年ぐらい使用しましたのですが、まだまだ、つかえます。普通の長財布より、一回り大きく、あまり、ないタイプかと思います。縦、12センチ横 21センチ神経質な方は、購入を控えてください。財布が折れている所が、一箇所傷があります。