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ヴィヴィアンウエストウッド 花刻印タイニーオーブネックレス【商品概要】カラー：ブラックx深紫(ブラックに近い)サイズ：チャーム：約横2.3cm×縦2cm チェーンの長さ：約44cm あくまで素人採寸になります。若干のズレがあるかと思いますのでご理解いただける方のみ購入下さいませ。状態:新品未使用品です。球体は天然石で作られているものです。色は均等ではなく、まばら模様です。決して不良品ではありませんので、画像を良くご確認の上、ご購入くださいませ。付属品:なし箱などプラス1800円で付け可能です。カラー···ブラックx深紫材質···真鍮