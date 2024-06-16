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S.H.Figuarts S.H.フィギュアーツ アイアンマン マーク50
商品番号 U95018352922
商品名

S.H.Figuarts S.H.フィギュアーツ アイアンマン マーク50
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 1,806 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バンダイ　BANDAIS.H.Figuartsマーベル　MARVELアベンジャーズ　インフィニティウォーアイアンマン　マーク50ナノウェポン　セットAVENGERSINFINITYWARIRONMANMk50NANOWEAPONSET●即購入OK●値引き交渉不可、お取り置き不可開封済みです。グッズ整理の為、出品します。扉付きのショーケースに飾った後、パッケージに戻し、蓋付きのボックスに入れて保管していました。状態は写真で確認をお願い致します。外の箱に細かい擦れ跡があります。フィギュアに塗装の剥げがあります。素人の検品なので見落としなどあるかもしれません。ですので、神経質な方や完璧なお品をお求めの方はご遠慮下さい。自宅保管をご理解頂ける方のみ購入をお願い致します。プロフィール必読の上、ご検討下さい。#BANDAISPIRITS#『アイアンマン』シリーズマーベルコミック#アイアンマン#S_H_フィギュアーツアイアンマンマーク50ナノウェポンセット_アベンジャーズ_インフィニティ・ウォー
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