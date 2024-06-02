GiabsEmmetiコラボ ジャケットになります。中古になります。ブランド：EMMETI（エンメティ）×giab'sARCHIVIO（ジャブスアルキヴィオ）モデル名：COREYN.MANGA色：ブラック（NERO）肩幅：約43㎝身幅：約51㎝袖丈：約66㎝着丈：約61㎝素人採寸なので、参考程度にご了承願います。



新品未使用！ Giabs Emmeti コラボ ジャケット | labiela.com



19AW 「EMMETI×giabsarchivio」コラボセットアップ 販売開始 | BEKKU HOMME



誰もがアガる!? 良いトコどりのコラボ作。｜TOKYOlife



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エンメティ giab's ARCHIVIO | labiela.com



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