ルイスCティファニー ソルトセラー ファブリルガラス おうち美術館にr77

#MadisonAveステンドグラス ♪一覧はこちらから♪グラスマスターズトロント カナダ バカラ エミールガレ ルネラリック ドームナンシー クリストフル メトロポリタン美術館ノートルダム大聖堂キリスト教 教会バラ窓クリスマス モネ印象派ゴッホ フランクロイドライト キンケード スタジオなどお好きな方にもルイスCティファニー(ティファニー・スタジオ) の ソルトセラー です。ニューヨーク五番街57丁目の角にある ティファニー本店。創業者の息子 ルイス・コンフォート・ティファニーは、ステンドグラスや調度品、 種々のガラス工芸のアーティストとして有名です。こちらのお品は、 ティファニー・スタジオで1890~1920年代に制作の小品、 ソルトセラー(ソルトディッシュ、食卓塩入れ)です。当時は ボンボニエール(ボンボン入れ、 お菓子入れ)とされていて、 塩入れに限らずに 多用途な小皿だったと思います。形状色合い肌合いサイン 真贋を全て吟味した 本物です。一般にファヴリルガラス(FavrileGlass)と言われていて、特殊な製法による金属様の表面は、 金色・黄緑・ピンク・紫・・・きれいな玉虫色の彩(いろどり)は、 見る角度、 光の当たり具合により、 変化が楽しめます。よく目にするソルトセラーは、 上部に貝のひだのような うねりのあるものが多く、 こちらは その代表的なタイプです。底面も 半分が平滑部、半分が金属光沢の見事な色合いで魅せます。小さくて端正な「L.C.T.」(LouisComfortTiffany)のイニシャルが入っています。型番「6303」も 大きめの文字が幅広に刻まれています。外底部外周付近はピンク赤紫系が強め、 外底部半面は虹色、 内側は薄い水色系列が多く、手に取り眺めて飽きないお品です。割れ・欠け・ヒビなく特に目立った傷もなく、 制作から100年以上経過していることを考えると、 驚異的です。指で弾くと、薄く高い澄んだ音手触りは、するする・さらさら。サイズは、 直径:6.1~6.5cm、 高さ:2.9cmグラスマスターズ社の主にルイスCティファニーのステンドグラスのレプリカも出品中です。



