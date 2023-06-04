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ロストギラティナ　デッキ
商品番号 I64930777606
商品名

ロストギラティナ　デッキ
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シティリーグ優勝デッキやYouTubeを観て参考にして組んだデッキになります。使用しなくなったので出品いたします。#くりぼーポケカシティリーグジムバトル種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)
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