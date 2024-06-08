美品 Ermenegildo Zegna スーツセットアップ グレー 50 XL

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★【商品名】美品ErmenegildoZegnaエルメネジルドゼニアスーツセットアップグレー50CL～XL★【商品説明】ゼニアの高級な生地のスーツセットアップです。★【サイズ】（※平置き、素人採寸です。）■ジャケットサイズ:50C(L～XL相当)着丈:78、72cm身幅:53cm肩幅:46cm袖丈:58cm■パンツサイズ:50C(L～XL相当)ウエスト:92cmパンツ丈:99cm股上:29cm股下:70cmわたり:30cm裾幅:22cm★【仕様】■ジャケット製造:スイスカラー:グレー着丈:ミドル柄・デザイン:ストライプジップ・ボタン:2Bボタン×2季節感:春・夏・秋・冬素材:ウール品番:CTX751134■パンツ素材:毛 ウールシルエット:ストレート股上:ハイウエスト季節感:春・夏・秋・冬★【状態】目立った傷や汚れの無い商品です。出品商品は中古品の為、商品によっては全てのダメージを掲載する事が難しく、一部抜粋して掲載となることもございます。また、見落としがある可能性や掲載された情報以外にも破損・汚れ・欠品・劣化の進行などがある場合もございますので、予めご了承の上ご検討をお願いいたします。本商品は宅配ビニール袋に直接入れ、防水して発送する予定です。その他の梱包をご希望の方は柔軟にご対応しますので、恐れ入りますが、ご購入前にご相談ください。#ミラノショップ_ErmenegildoZegna#ミラノショップ_スーツセットアップ管理番号:MLN0728Q季節感...春、夏、秋、冬カラー...グレー