ご覧頂きありがとうございます^^ページ1番下の【発送上のご注意】までお読み頂いた上で、ご購入をお願い致します！▶ブランド・NIKE(ナイキ)▶アイテム・FEATHERLIGHT▶商品説明・ナイキのフェザーライトキャップです。2011年頃のモデルで今ではあまり出回らないレアなアイテムです。当時ナダル選手が着用していたものと同型のキャップで、とても軽く伸縮性がある素材が使用されていて、アクティブなシーンに最適です。▶サイズ・表記サイズ︰無し・頭周り︰約60cm前後(調節可)・高さ︰約12cm・つば長さ︰約7.2cm▶カラー・ホワイトブラック※色味はスマホなどの画面の設定やモニターの種類により多少異なる場合があります。▶状態・写っているものが全てです。パイピングやつば裏の色あせ、スレなどの使用感がありますが、(画像参照)それ以外に目立つような大きな破れや汚れ、ほつれ等はなくまだまだお使い頂けます。(ホームクリーニング済)【発送上のご注意】※必ずお読み下さい↓・送料の都合上、ゆうパケットポスト(高さ3cm)での発送になります。必ずご理解頂ける方のみご購入下さい。・形崩れが気になるようでしたらプラス200円でゆうパケットプラス(高さ7cm商品によってはキャップの頂上が多少窮屈になります)、プラス500円でメルカリ便60サイズ(形崩れの心配がなく1番安全)に変更致します。・変更をご希望の方は必ず購入前にコメント欄よりご連絡ください。購入後にご連絡頂いても変更できかねますのでご了承下さい。最後までお読み頂きありがとうございました^^



希少 ナイキ ラファエル ナダル ブル フェザーライト キャップ 白 モノトーン



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