ダブルID ブレスレット ダガー クロス

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商品詳細
サイズ全長21cm幅1.5cm重さ92.5g素材ステンレスダブルIDブレスレットです。少し使用感ありますので神経質な方は御遠慮ください。#ステンレス#ダブルID#ブレスレット#バングル#クロス#十字架#ダガー
http://narcologia.ru/goods/providence509694.html
http://narcologia.ru/goods/providence743094.html
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