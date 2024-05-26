【新品・未使用】CAREERING PLACEBO 301(YW)

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商品詳細
エディション表参道ヒルズ店で購入しましたが、結局所有している他ピアスを使用しており、こちらの商品は不要と判断したので出品します。■素材 SILVER925※ポスト部分は18金■色 ゴールド■サイズ Φ2.5mmxD18mm■商品番号 CP301Y■状態・購入時期:2023年2月・利用回数:0回(新品・未使用)ご不明点ありましたらご相談ください。#careering#placebo#placebo301#placebo301yw#ピアス#フープピアス#メンズ#レディース#両耳ピアス#silver925#18金#pierce#メンズピアス#レディースピアス#ゴールド#gold#常田大希#山下智久#山田涼介#松田翔太#新品#未使用#新品未使用#キャリアリング#プラシーボ
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