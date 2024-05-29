美品 ジェイプレス 段返り ３釦 セットアップスーツ グレー ストライプ ...

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商品詳細
J.PRESS ジェイプレスジェイプレスのスーツのご紹介ですジャケット 段返り ３釦 背抜き センターベントパンツ ノータック ダブル ９表毛６５％ポリエステル３５％裏キュプラ ポリエステルカラーグレー系サイズジャケット96/8２/180肩幅 約４７cm着丈 約７５．５cm身幅 約５６cm袖丈 約６０ｃmパンツ７６ウエスト 約７６ｃｍ（約４ｃｍ延長可能）股上 約２６ｃｍ股下 約７８ｃｍ（シングル直し約３．５ｃｍ延長可能）もも幅 約２８ｃｍ裾幅 約２２．５ｃｍ※採寸に関しましては、平置きで素人が採寸してますので多少の誤差はご了承下さい。使用感もそれほどなく、状態は良いと思います気になるようなダメージ等はないと思います
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