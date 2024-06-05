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★ニューエラ★swagger★newera★スワッガー★ギャラクシー★59.6
商品番号 W15560069081
商品名

★ニューエラ★swagger★newera★スワッガー★ギャラクシー★59.6
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

状態は、ほんの少し使用感はありますが、ユーズドの中では、まだ綺麗な方だと思います。画像で良く確認して下さい。私の中ではコンディションは良好だと思います。長く愛用できる事、間違い無しですね。サイズは59.6cmです。デザイン等は、画像でよくご確認下さい。★★★★★あくまでもusedなので、個人的なコンディション評価は変わってくると思います。汚れ等気づかない場合がございます。神経質な方や、新品を希望してる方は、購入をお控え下さい★★★★★
http://narcologia.ru/goods/composite260554.html
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