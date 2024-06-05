★ニューエラ★swagger★newera★スワッガー★ギャラクシー★59.6

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状態は、ほんの少し使用感はありますが、ユーズドの中では、まだ綺麗な方だと思います。画像で良く確認して下さい。私の中ではコンディションは良好だと思います。長く愛用できる事、間違い無しですね。サイズは59.6cmです。デザイン等は、画像でよくご確認下さい。★★★★★あくまでもusedなので、個人的なコンディション評価は変わってくると思います。汚れ等気づかない場合がございます。神経質な方や、新品を希望してる方は、購入をお控え下さい★★★★★