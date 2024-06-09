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新品 NEIGHBORHOOD 23SS ZIP WORK JACKET L
商品番号 G89795990366
商品名

新品 NEIGHBORHOOD 23SS ZIP WORK JACKET L
ブランド名 ネイバーフッド
特別価格 税込 15,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✿ご覧いただきありがとうございます。コメントなしで即購入OKです。✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼NEIGHBORHOODZIPWORKJACKET2023SS✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼◆ブランドネイバーフッド◆カラーブラック◆サイズL肩幅57身幅67袖丈61着丈71◆コンディション新品タグ付未使用品です◎✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼☆素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。☆発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワはご容赦ください。☆ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。
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