新品　キムタク　DERBY OF SANFRANCISCO ダービージャケット

新品未使用DERBYOFSANFRANCISCOダービーオブサンフランシスコDERBYJACKET/ダービージャケットSTYLE#300サイズL身幅約65cm着丈約66cmカラー 表BROWN/裏地GOLD※木村拓哉さん着用モデル米国の公式shop(直営店)より購入した正規品。正規品の証ステッカー付きです。新品未使用/タグ付き/現行品1960年代より続くサンフランシスコを代表するブランド、「ダービー・オブ・サンフランシスコ」。こちらはその代名詞的ジャケットであるカップ・ショルダージャケット、通称「ダービージャケット」のブラウン。様々な年代、様々な著名人も愛した西海岸を代表するカルチャーアイコンです。国内でも木村拓哉と明石家さんまが着用し、話題になりました。※希少なLサイズです。今後入手は困難です。キムタクが着用しているように、キャップでもハットでも似合います。カラー...ブラウンカラー...ブラウンジップ・ボタン...ジップアップフード...フードなし



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