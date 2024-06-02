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60s 70s Key IMPERIAL カバーオール　赤キルティング 91-B
商品番号 X17103367373
商品名

60s 70s Key IMPERIAL カバーオール　赤キルティング 91-B
ブランド名 キイ
特別価格 税込 9,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

《大変お得なフォロー割\u0026まとめ割実施中》詳しくはプロフィール欄をご確認くださいませ。●商品説明レア！1960年代から1970年代頃のものと思われるKeyIMPERIALのカバーオール！デカTALON！濃紺といっても良い色残りかと！人気のLeeの91-Bタイプのデザインです！襟元はコーデュロイ、裏地は赤キルティング仕様となっております！古いものなので、肩付近と袖に色褪せあり！サイズ表記ありませんが、Lくらいはありそうです！詳しくは下記の実寸をご確認くださいませ！お好きな方はぜひ！下記より当店の洋服が一覧でご覧いただけます。↓↓↓#古着屋□□□□○ブランド一覧#古着屋□□□□_key○アイテム一覧#古着屋□□□□_jacket○年代一覧#古着屋□□□□_60s#古着屋□□□□_70s○ジャンル一覧#古着屋□□□□_vintage○カラー一覧#古着屋□□□□_blue●ブランドKeyIMPERIAL●カラーブルー●サイズ肩幅約47.5cm身幅約50.5cm着丈約72.5cm袖丈約68.5cm※計測方法により多少の誤差は生じてしまいますので、ご了承くださいませ。●コンディション商品状態　『C』S・・・新品未使用/デッドストック A・・・使用感がほどんどなく綺麗な状態B・・・使用感はあるが、目立った傷や汚れが見られない状態C・・・使用感があり、目立ったダメージや汚れがある状態Ｄ・・・全体的に状態が悪い/ジャンク品些細なことでも気になることがございましたら、お気軽にコメントください。可能な限り迅速に対応させていただきます。もちろん即購入も大歓迎です。素材···デニム
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