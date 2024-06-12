正規 ブルガリ B-zeroロゴチャーム サークルコンビチェーンキーリング緑×銀

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数年前ブルガリ直営店にて購入しましたBVLGARI『B-zeroロゴリングサークルエンブレムロゴマルチキーリング★』3連サークルラグジュアリーチェーンキーホルダーマルチチャームオーナメントエンブレムフックメンズ\u0026レディース希少モデルならではの他のブランドとかぶらない優越感！入荷数自体少ない入手困難なモデル☆ジュエリーのような繊細で美しいデザインは「一目で誰が見ても違いがわかる高級感！」キーリングとは思えない圧倒的な輝きとジュエリーのような立体感や厚みは別格！さりげない小物だからこそ「差が出るセンスとワンランク上の演出☆」意外に見られている小物を最高の物に☆男女兼用○バッグや小物のチャームとしても○「早期終了もありえますのでお早めに」〈カラーシャイニーメタリックシルバー×ライトグリーン系〉＜素材スターリングシルバー925＞＜サイズ「約」全長8.5cmリング3cmビーゼロアイコン2.7×0.6cm＞状態中古～良品経年モデル若干の小傷やクスミ、使用感はありますが画像の通りパッと見で目立つ大きな傷や破損も無くまだまだご愛用頂けるコンディション○【付属品特になし】ご質問等ございましたらお気軽にご連絡くださいませお取引は迅速、丁寧、綺麗な包装を心掛けます。ご安心くださいませ時間帯にもよりますが当日発送を心がけます※シリアルナンバーやブランド刻印を画像にてアップしていますあらゆる角度で全て実物撮影になります。偽物は一切扱っていません評価をご覧頂けたらご納得頂けるかと思いますが、過去にそのようなトラブルは一切ありません※必ず説明文、状態記載、画像をご確認の上ご購入、ご質問くださいませ他にもサングラス、カフス、リング等カルティエ、シャネル、エルメス等ブランド品を多数出品中★#説明文画像自己紹介必読願います