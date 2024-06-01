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kithキャップ
商品番号 B71542740000
商品名

kithキャップ
ブランド名 キス
特別価格 税込 2,340 円
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商品詳細

kithのシアサッカーロゴキャップになります。色　ネイビー特に目立った汚れ等はありませんが、少し白くなっている部分があります。着用していて気になるほどではございません。少し浅めのキャップでかっこいいです。中古品なので神経質な方はご遠慮ください。
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