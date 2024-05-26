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MLB ニューエラ　SD・Padres キャップ　帽子
商品番号 T96178720478
商品名

MLB ニューエラ　SD・Padres キャップ　帽子
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,200 円
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商品詳細

ニューエラのMLBサンディエゴ・パドレスのキャップです☆色：ブラックサイズ：7-1/4、57.7cm未使用品です。ご検討宜しくお願い致します♡★発送方法\u0026梱包☆発送は安心のヤマト運輸又はメルカリ便になります。☆梱包は、透明なビニールに包んだ後に、段ボール梱包で送りさせて頂きますので、型崩れの心配はございません。他にも多数出品しておりますので、是非ご覧くださいませ♪✨
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