【新品未使用】マガツノート 有害人類 Tシャツ 荒魂マフラータオル 4色 セット

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マガツノート全国巡業二〇二三「荒魂決起會」・有害人類tシャツ其ノ弐・魂マフラータオル「化楽2」【化楽²】【逆鱗】【屠所之羊】【益荒鬼-MASRAO-】4色セットです。\u003cサイズ\u003eフリーサイズ（身丈74/身幅55/肩幅50.5/袖丈21.5）\u003c素材\u003e綿新品未開封です。保存用に買いすぎたため出品いたします。マガツノ第2弾チーム喜怒哀楽ピンク赤青黄緑