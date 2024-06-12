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ワイドプレーンリング シルバー925 フリーサイズ 槌目 Vintage
商品番号 E94700855907
商品名

ワイドプレーンリング シルバー925 フリーサイズ 槌目 Vintage
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございますシルバーリング槌目ワイドプレーン925━━━SIZE━━━フリーサイズ(調節可能)#13~#17幅:13mm厚み:1.2mm━━━COMMENT━━━素材:シルバー925素材がシルバー925となりますので、開口部分は多少可動します。ブランイリスやjouete、FANTASTICMAN、TOMWOODなどシンプルながらフォルムで魅せるデザインアクセサリーと近い雰囲気です。男女問わずお使い頂けます。━━━CONDITION━━━シルバー特有のくすみや傷があります…………………………………………………#古着#vintage#ヴィンテージ#菅田将暉#常田大希#窪塚洋介#木村拓哉#アクセサリー#インディアンジュエリー#925#シルバー#シルバー925#beams#ビームス#xolo
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ワイドプレーンリング シルバー925 フリーサイズ 槌目 Vintage
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