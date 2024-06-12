未使用 別注 Barbourオーバーサイズ BEDALE ビデイル ジャケット

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商品詳細
今年3月にUNITEDARROWSONLINEにて定価で購入したものです。タグは切ってしまいましたが、結局一度も着用していません。新品と言って差し支えないと思いますが、タグがないため「未使用に近い」コンディションでの出品です。自分での着用も考えているため、一定期間売れない場合は出品取り下げの場合がございます。別注 ＜Barbour＞オーバーサイズBEDALEビデイルジャケットカラー ：NAVYサイズ ：S(36)NCNRにてお願いいたします。
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http://narcologia.ru/goods/preference849638.html
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