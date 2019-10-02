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ヴァレンティノ ローマ VALENTINO ROMAのタキシードスーツ
商品番号 X22643144996
商品名

ヴァレンティノ ローマ VALENTINO ROMAのタキシードスーツ
ブランド名 ヴァレンティノローマ
特別価格 税込 9,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴァレンティノローマVALENTINOROMAのタキシードスーツ　礼服　フォーマルスーツ　です。成人式の際に一度だけ着用しました。素材は麻100%です。タキシードですが打ち出しはラペルはちゃんとベルベットシルクになっています。また包みボタンに、ズボンにはラインがはいっています。イタリアファションの中でもセレブの顧客が一番多いのがヴァレンティノなのでタキシードの需要も多くとても洗練されたデザインになっています。着方によっては日常にも可能です。サイズは52.のRで、ドロップは6です。ただし印象は50に近いイメージです素人採寸の為全て約です。肩幅47.5.脇から脇55.着丈80.ベント無し、肩から袖60、腰から裾100、股下72、裾折り返し8cm.裾幅22.ウエスト45、タキシードなので当然黒です。パーティーで2回程着用、ヴァレンティノのフォーマルは流石です。上代は35万ほどしました。サイズさえ合えば絶対にお買い得です。ライバルサイトにも出品しています。バレンティノ礼服　結婚式パーティータキシードガラパーティー　クラシック　ディナー　ウェディング　海外ディナー　　ValentinoGaravaniHERMESARNYSCHARVETFrancescoSmaltoCampsdeLucaKitonRUBINACCICifonelliBelvestTagliatoreLardiniBoglioliErmenegildoZegnaCARUSOSartorioDALCUORECesareAttoliniIsaia季節感···春、秋、冬カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/organization400662.html
http://narcologia.ru/goods/freshman529556.html
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