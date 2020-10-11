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HOKA ONEONE RocketX
商品番号 Q35402182483
商品名

HOKA ONEONE RocketX
ブランド名 ホカオネオネ
特別価格 税込 1,959 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HOKAONEONEロケットX2023年7月購入メーカー希望小売価格：¥24,200サイズ:27.5cmアッパーもクッションもしっかりしているので、まだまだ使えるシューズです。画像を確認してからの購入をお願いします。何かありましたら、気軽にコメントください。よろしくお願いします。
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