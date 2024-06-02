機能素材ソロテックス ダンボールニット アクティブ クロップドパンツ

【商品説明】モダンなブラックで統一したアクティブパンツBLACKLABELより新たなコンセプトのコレクションが登場。その名も\u0026quot;A-PACK\u0026quot;(ATHLETIC-PACKAGE)WHAT\u0026apos;SA-PACK?日常的なワークアウトに適したニューコンセプトライン。ストリートジョグやデイリーエクササイズにも適した消臭機能、動きやすさをカバーするファンクション、洗濯耐性や気軽に洗えるウォッシャブル素材など、デザイン性と機能性が両立したスタイリッシュなアクティブマルチウエア。【生地】BLACKLABEL定番のSOLOTEXダンボールニットを使用。ソロテックス\u0026amp;#174;は、らせん状の特異な分子構造でできた繊維で、バネのような「クッション性」、しなやかな動きをとることができる「ソフト感」と「高伸縮」、いつもしっかり戻ろうとする「形態回復性」を特長とする機能素材です。【デザイン/ディテール】動きやすいクロップド丈でよりアクティブなシルエット。加えて、シーンに合わせてレングスを調節できるドローコード付きの仕様に。バックサイドにはタオルハンガーを装備し、ワークアウトには欠かせないディテールを盛り込んでいます。素人の検品ですが、目立ったダメージ等はないと思います。古着になりますので神経質な方はご遠慮下さい。色はブラックです。ウエスト約41センチ、股下約62センチ、裾幅約18センチです。素人の採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。



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The DUFFER of ST.GEORGE 〔BLACK LABEL〕”A-PACK” GYM PANT：機能素材 ...



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