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商品詳細
ビーミングバイビームスレジメンタルタイネイビー×シルバー美品○仕様詳細カラー：ネイビー×シルバー全長：146cm 大剣幅：8.0cm○素材詳細シルク100%ビームスエフなどがフランコバッシなどと展開するヘリテージコレクションなどのモチーフのネクタイです。ネイビーベースで大剣中央のシルバーボーダーが目をひくデザインです。はり感のある気持ちしっかり目の生地感です。目だった汚れ等なくきれいです。
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http://narcologia.ru/goods/moped240468.html
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ビーミングバイビームス レジメンタルタイ ネイビー×シルバー 美品
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ビーミングバイビームス レジメンタルタイ ネイビー×シルバー 美品
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ビーミングバイビームス レジメンタルタイ ネイビー×シルバー 美品
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