ビーミングバイビームス レジメンタルタイ ネイビー×シルバー 美品

ビーミングバイビームスレジメンタルタイネイビー×シルバー美品○仕様詳細カラー:ネイビー×シルバー全長:146cm 大剣幅:8.0cm○素材詳細シルク100%ビームスエフなどがフランコバッシなどと展開するヘリテージコレクションなどのモチーフのネクタイです。ネイビーベースで大剣中央のシルバーボーダーが目をひくデザインです。はり感のある気持ちしっかり目の生地感です。目だった汚れ等なくきれいです。