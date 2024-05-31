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ビーミングバイビームス レジメンタルタイ ネイビー×シルバー 美品
商品番号 M11649354339
商品名

ビーミングバイビームス レジメンタルタイ ネイビー×シルバー 美品
ブランド名 ビーミングバイビームス
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビーミングバイビームスレジメンタルタイネイビー×シルバー美品○仕様詳細カラー：ネイビー×シルバー全長：146cm　大剣幅：8.0cm○素材詳細シルク100%ビームスエフなどがフランコバッシなどと展開するヘリテージコレクションなどのモチーフのネクタイです。ネイビーベースで大剣中央のシルバーボーダーが目をひくデザインです。はり感のある気持ちしっかり目の生地感です。目だった汚れ等なくきれいです。
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