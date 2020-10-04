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ブラックレーベル　バーバリー　ジョンストンズオブエルガン　マフラー　チェック柄
商品番号 F29964977578
商品名

ブラックレーベル　バーバリー　ジョンストンズオブエルガン　マフラー　チェック柄
ブランド名 ブラックレーベルクレストブリッジ
特別価格 税込 5,428 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に三井アウトレットパークジャズドリーム長島にて購入致しました。クリーニング済みとなります。柄：チェック素材：カシミヤ100%サイズ：縦約170cm（フリンジの長さは入っておりません）✖️横約30cm素人寸法の為、多少の誤差はございます定価：32000円（税抜）中古品、自宅保存をご理解の上、ご購入の検討をよろしくお願い致します。
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