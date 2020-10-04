ブラックレーベル　バーバリー　ジョンストンズオブエルガン　マフラー　チェック柄

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商品詳細
数年前に三井アウトレットパークジャズドリーム長島にて購入致しました。クリーニング済みとなります。柄：チェック素材：カシミヤ100%サイズ：縦約170cm（フリンジの長さは入っておりません）✖️横約30cm素人寸法の為、多少の誤差はございます定価：32000円（税抜）中古品、自宅保存をご理解の上、ご購入の検討をよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/shuttle142525.html
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