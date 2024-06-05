ルイヴィトン N63548 ジッピーウォレット ヴェルティカル ダミエ 長財布

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商品詳細
◆商品名：LOUISVUITTONルイヴィトン ダミエ アンフィニ レザー ジッピーウォレット ヴェルティカル 長財布 ラウンドジップ◆サイズ：縦10㎝ 横20㎝ マチ2㎝ ※実寸サイズ ◆付属品：特にありません◆商品状態：外装表面スレ革馴染みあり。 ファスナートップ付け根若干のスレあり。 内装特筆すべきダメージなし。◆仕様：ファスナー付きポケット×11オープンポケット×1札入れポケット×1カードポケット×10名刺入れポケット×4こちらは古物市場で仕入れた鑑定済みの中古品となります。神経質な方はご遠慮頂けたらと思います。ご不明な点、ご質問等ありましたらお気軽にコメントください。19456その他のお品物はこちらからご覧ください。#caduceus#UBF#LOUISVUITTON#ヴィトン#ダミエ#長財布
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