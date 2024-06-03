ダブルリングベルト　本皮　極太　ヴィンテージ品　品

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1980年代のものです。結構肉厚の革を使っているので映えます。幅も極めて太いです。本皮なんで手入れはしたほうが良いですが、今でも十分に使えるものだと思います。ベルトの長さは約100センチです。素材...本革カラー...ブラック