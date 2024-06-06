human made キャップ

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カラー···ベージュhumanmadeキャップ一度だけ試着しましたが着用して外出などはしておりませんので未使用に近いです！購入時の袋に入れた状態でらくらくメルカリ便にて発送いたします。お値下げ交渉は対応いたしませんのでご了承ください。