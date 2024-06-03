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Vivienne Westwoodキャップ
商品番号 I58905781400
商品名

Vivienne Westwoodキャップ
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 5,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品をネットで購入しましたがメンズ物なので女性には大きく、被らないため出品。試着で１回着用。ショッパーもお付けいたします。【ブランド】VivienneWestwoodMAN（ヴィヴィアンウエスドウッドマン）【アイテム】キャップ【タイプ】メンズ【カラー】黒xインディゴ(デニム)【サイズ】F【実寸(cm)】頭まわり:56cm,ツバ:7cm,高さ:9.5cm【素材】綿100%【原産国】日本他の商品と同時購入でもお安くさせて頂きますので気軽にコメントお願いします♪
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