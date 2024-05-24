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ボッテガヴェネタ　ラウンドファスナー　長財布　パデット　ブロック　黒
商品番号 V17079453770
商品名

ボッテガヴェネタ　ラウンドファスナー　長財布　パデット　ブロック　黒
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 20,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

半年程使って保管していました小銭入れにコインは一度も入れてません丁寧に使っていたので綺麗だと思います中古品の為、神経質な方は購入をご遠慮ください
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