ブルー イージー マッチ T シャツ

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肩幅約55cm身幅約60cm着丈約74cm平置きでの計測なので参考程度にお願いします。生地はしっかりとした厚めの生地です！ ビックシルエットなのでLサイズですが、普段XLからXXLの方でも着用できると思います！目立った傷、汚れ無いですが中古になりますのでご理解ある方よろしくお願いします。