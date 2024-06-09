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CONVERSE CT70
商品番号 V53657102601
商品名

CONVERSE CT70
ブランド名 コンバース
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

着用は一回しかしてないですが、履かないので出品しますピンクとパープルの間というような可愛い色合いですCT70は履き心地が別格なのでオススメですメインカラー···ピンクスニーカー型···ローカット(Low)
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