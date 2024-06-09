CONVERSE CT70

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着用は一回しかしてないですが、履かないので出品しますピンクとパープルの間というような可愛い色合いですCT70は履き心地が別格なのでオススメですメインカラー···ピンクスニーカー型···ローカット(Low)