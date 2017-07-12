ブルガリ ベルト キャメル ブラウン ゴールド ロゴマニア 未使用 美品 レザー

ブルガリベルトキャメルブラウンゴールドロゴマニア未使用美品レザー中古BVLGARI茶色95cm40mmロングシンプルメンズロゴバックル定番人気男性お洒落高級感上品カジュアルブランド小物ファッション小物箱付ブランド本物鑑定済み商品名：ベルトブランド名：ブルガリ/BVLGARI商品ランク：Aランク素材：レザーサイズ：(約)ウエスト：90cm〜95cmベルト幅:4cmバックル：w:6cmカラー：キャメルブラウンゴールドロゴマニア付属品：箱布袋印刷物■詳細説明：未使用の展示品ですので使用感はございませんが、移動やディスプレイの際に出来たと思われる金具に小傷や内側サイズ穴付近と内側ロゴ付近に薄汚れ有、その他目立った使用感や痛みは無く非常に綺麗なお品物です。コメント：シンプルなデザインですが、ロゴバックルが存在感を醸し出す、ファッションのアクセントになるお品物です。管理ナンバー：f-17128no.5610567230525■お問い合わせ番号：f-17128★鑑定済み本物保証★メンズレディースのブランド品を格安で販売しております。お値引き交渉もプロフィールの範囲内でお受けしております。また男性女性ものなどご不明点がございましたらお気軽にご連絡下さい。■仕入れ先：こちらの商品はオークションZEROさんで仕入れた商品です。ご安心してお買い求めくださいカラー···ブラウン素材···本革



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