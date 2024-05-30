THE INOUEBROTHERS マフラー　85×200

ブランドの代名詞とも言える、アルパカ糸によるチェックストール。アルパカ糸は、ウールやカシミヤと比べて繊維が強く耐久性を兼ね備える素材。軽さと滑らかな仕上げ、さらにその保温力に驚くことでしょう。緩やかに巻く、羽織るだけで、雰囲気のあるスタイリングの完成です。THEINOUEBROTHERS2004年にデンマークで生まれ育った日本人兄弟、井上聡と井上清史の日本人兄弟が立ち上げた、デザイン・アートスタジオ。日本と北欧という文化が持つ繊細さとシンプルさの融合を目指し、北欧とアジアをかけて自らを\"SCANDINASIAN\"デザインと呼ぶ。アフリカの民族工芸や、ペルー、ボリビアのアルパカニットなど伝統工芸とフェアトレードに着目し、シーズンごとに現地のアーティストやコミュニティと共同でデザイン、生産している。



THE INOUEBROTHERS / ザ イノウエブラザーズ】Multi Coloured Stole ...



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アルパカマフラー特集 | THE INOUE BROTHERS...(イノウエブラザーズ ...



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