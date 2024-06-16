【2本セット】Brooks Brothersブルックスブラザーズ　ネクタイ

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商品詳細
御覧いただきありがとうございます！全て正規店で購入したBrooksBrothers（ブルックスブラザーズ）のネクタイ2本セットです。この2本はスタンダードのワンランクアップ仕様です。生地自体にも目立った汚れ、シミ等なくまだまだ御使用になれます。即購入OKです！※他にもたくさん出品してます。ご覧ください。※あくまでUSED品であることを御了承ください。※配送の際は折り畳んで梱包いたします。御了承お願いいたします。
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