ルイヴィトン ポルトフォイユサラ 長財布

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商品詳細
新品で13万で購入しました正規品です。半年間使用しましたがほぼ傷、汚れはありません。☆買取専門店でICチップ・査定済み■製品仕様■19x10.5x2cm(幅x高さxマチ)素材：モノグラム・キャンバス、モノグラム・リバースキャンバスライニング：レザー（皮革の種類：牛革）金具（色：ゴールド）スナップボタン開閉式まち付きコンパートメントx2ファスナー式コインケース内フラットポケットx2外フラットポケットカード用ポケットx12素材···牛革
http://narcologia.ru/goods/moped599668.html
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http://narcologia.ru/goods/reinforcement453099.html
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