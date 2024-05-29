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エルメスメンズキャップ59 ネイビー
商品番号 C61006232873
商品名

エルメスメンズキャップ59 ネイビー
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメス銀座にて購入したキャップです。色はネイビー、サイズは59です。2.3回着用後、クローゼットにしまっていました。ボタン部分に錆のような汚れがあります。エルメスの収納袋をお付けします。
http://narcologia.ru/goods/calling251950.html
http://narcologia.ru/goods/slide467287.html
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