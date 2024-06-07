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希少デザイン Nike SB スナップバック 大麻柄 ウィード weed 420
商品番号 X61288376458
商品名

希少デザイン Nike SB スナップバック 大麻柄 ウィード weed 420
ブランド名 ナイキエスビー
特別価格 税込 5,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨他出品者様より、状態も良く安く出品させて頂いてます✨カラー···ブラック×グリーン形···ベースボールカリフォルニア州の大麻合法化記念に作られた！？との誠しやかな噂まで流れた位のNIKEにしては珍しいデザインです。NIKESB正規規格商品。ツバから天ボタンに至る細部まで丁寧に作り込まれ、キマリまくった秀逸なデザインです。もう手に入れるのは困難な商品なので他と被ることもなく安心です。某オークションサイトでも高値で取引されています。美品かとは思いますが、多少の使用感がありますので、古着にご理解の上ご購入お願い致します。潰れない様に工夫して、紙袋に入れて定形外郵便での発送を予定しております。予めご了承ください。NIKESBスナップバックBBキャップ舐達麻、ジャパニーズマゲニーズ、スカンク好きにもオススメ。【SIZE】FREE頭周囲56cm～59cmスナップバックで調整が可能【COLOR】黒色ブラック×緑色グリーンマリファナ柄ガンジャ柄クッシュWEEDウィードhiphoprapラップバダサイスヌープドッグsnoopナイキ
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