【UNDERCOVER】アンダーカバー tシャツ オーバーサイズ ブラック 黒

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商品詳細
▼フォロー割▼このアカウントをフォローしたら・～5999円:200円引・～9999円:300円引・10000円～:400円引▼リピーター割▼フォロワー様で、リピーターの方は更に200円引きとさせて頂きます。▼複数購入割▼2点¥500引き3点以上¥1000引き※商品購入前にコメント欄に「○○割希望」とコメントを下さい。即購入も大歓迎です！Tシャツ一覧はこちらから⤵︎#used_GraciliusTシャツ【商品の説明】90sファッションのリバイバルにより古着男子、古着女子に人気のTシャツ、オーバーシルエットのニット切り替えがおしゃれな1点です。ビッグサイズ、ビッグシルエットがトレンドの今メンズレディース問わずユニセックスでゆるコーデで着用頂けます。流行の淡色やビタミンカラー、柄シャツと合わせても面白いです。セットアップのハズシに最適です。ワントーンコーデにも◯チャンピオンやnike、カーハート、バンドT、ムービーT、フォトT等のTシャツコーデをしたい方にも絶対おすすめ！ステューシーやナイキ、アディダス、エイプ、シュプリームがお好きな方にもハマる1着♪ストリート、スポーツMIXにも取り入れられ古着ミックスコーデをこの機会に是非お楽しみ下さい。お手持ちのアイテムとも合わせやすく、コーディネートの幅がぐんと広がり着回し夏コーデに重宝します♪当ショップの古着は全て一点限りの入荷です。▼スピーディーな発送を心掛けております！素材(表地):コットンカラー(色):ブラックサイズ表記:4肩幅56cm身幅61cm着丈79cm袖丈31cm※多少の誤差はご了承ください。【コンディション】A【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED【B】使用感はあるがダメージや大きな汚れはない【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。出品一覧はこちらから⤵︎#used_Gracilius
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