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ナイキ エアフォース1 ハイ air force 1 high 07 lv8
商品番号 B36288817394
商品名

ナイキ エアフォース1 ハイ air force 1 high 07 lv8
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,470 円
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商品詳細

エアフォースワンハイ28センチ使用感はありますがまだ綺麗な方かと思います。使用しないので出品します。
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