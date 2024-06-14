美品 UNDER COVER アンダーカバー × スターウォーズ Tシャツ

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商品詳細
美品 UNDERCOVERアンダーカバー×スターウォーズ Tシャツカラー ネイビー（実物は画像2枚目が近いです）素材綿100%サイズ 5（身幅約57.5cm着丈約74cm）素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さいませ。1度着用のみあくまで中古品、自宅保管になりますのでご理解いただける方のみご購入お願い致します。
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