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Sサイズ FRAGMENT UNIVERSITY Tシャツ　フラグメント
商品番号 J53438071592
商品名

Sサイズ FRAGMENT UNIVERSITY Tシャツ　フラグメント
ブランド名 フラグメントデザイン
特別価格 税込 3,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SサイズFRAGMENTUNIVERSITYTシャツ公式オンラインにて購入し、未開封のまま保管しております。サイズ表はメーカー公表の数値になります。個体差や誤差がある場合でも、私の方では責任は負えませんのでご了承下さい。ゆうパケットにて発送予定です。質問お気軽にどうぞ。よろしくお願いいたします。
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