stussy メッシュキャップ

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去年、stussyの店舗で購入しました。着用する機会がなくなったため、出品させていただきます。写真５枚目のキャップの白い部分が少し黄ばんでしまっています。ご確認ください。値下げ交渉可能な限り承ります。よろしくお願いします。