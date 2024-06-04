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【美品 正規品】ドルチェ\u0026ガッバーナ 長財布 ネイビー　メンズ　レディース
商品番号 J91987568238
商品名

【美品 正規品】ドルチェ\u0026ガッバーナ 長財布 ネイビー　メンズ　レディース
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 10,904 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！DOLCE\u0026GABBANA　D\u0026G　ドルチェ\u0026ガッバーナ銀座購入数回使用お色はネイビーですので、男女兼用可能かと思います。レザー　本革カラー：ネイビーサイズ：約縦19㎝×横9.5㎝×マチ2.5㎝付属品画像1札入れ(マチ有りポケット)×1ファスナー式小銭入れ×1カード入れ×15ポケット×4目立つキズ、汚れもなく、全体的に綺麗な状態ですが、素人自宅保管のため、ご理解頂ける方のみご検討下さいませ。★ご購入前にプロフィールご確認いただけますようお願いします。グレースクラス、グレースコンチネンタル、マーキュリーデュオ、イング、クイーンズコート、ディアープリンセス、プライドグライド、アーバンリサーチ、ジャスグリッティー、組曲、アプワイザーリッシェ、プロポーションボディドレッシング、アナイ、ウィルセレクション、ナチュラルビューティーベーシック、マイストラーダ、リランドチュール、グリーンレーベルリラクシング、セオリー、レペット、チャコットクリアインプレッション、アンドクチュール、アベニールエトワール、ダイアナ、スウィングル、ロクシタン
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