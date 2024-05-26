【正規品】ニューエラ✕TETRIS ROOKIES及びTHRASHER キャップ

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商品詳細
新品未使用 ニューエラ✕ TETRIS、ROOKIES及びTHRASHER3個セットキャップです。タグ付きの正規品です。spunk様専用・定価6,050円・59Fifty ・色/柄:ブラック・サイズは画像参照してくださいませ※お値引き交渉はご遠慮くださいませ。配送方法について* 簡易梱包での発送になります。※ご縁があり、NEWERA正規品を正規販売店から買い取りました為、出品させて頂いております。管理番号 2カラー...ブラック
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