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【正規品】ニューエラ✕TETRIS ROOKIES及びTHRASHER キャップ
商品番号 K72386003315
商品名

【正規品】ニューエラ✕TETRIS ROOKIES及びTHRASHER キャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用　ニューエラ✕　TETRIS、ROOKIES及びTHRASHER3個セットキャップです。タグ付きの正規品です。spunk様専用・定価6,050円・59Fifty　・色/柄:ブラック・サイズは画像参照してくださいませ※お値引き交渉はご遠慮くださいませ。配送方法について* 簡易梱包での発送になります。※ご縁があり、NEWERA正規品を正規販売店から買い取りました為、出品させて頂いております。管理番号　2カラー...ブラック
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