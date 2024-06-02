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ニューエラ　ヤンキース　メッツ　セット　8(63.5cm)　未使用
商品番号 L37243512983
商品名

ニューエラ　ヤンキース　メッツ　セット　8(63.5cm)　未使用
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 6,160 円
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商品詳細

バラ売りご希望の場合、ヤンキース　ネイビー　チームアイコン7500円メッツ　ブラック　2000年ワールドシリーズのサブウェイシリーズの刺繍8500円です。○気にいって頂けたら即購入よろしくお願い致します。●サイズ：８（６３.５cm）●素材：ポリエステル　１００%●状態：　２０２０・２３年購入。未使用品です。　海外のnewera正規取扱店にて購入しましたので、[ニューエラジャパン合同会社]のタグはございません。　サイズステッカー・ホログラムシールに傷や折れ等ございますが購入時からのものです。気になる方は購入ご遠慮下さいませ。　未使用品ですが素人保管ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：○最後の画像の様に畳んで送らせていただきます。シワはかぶり続けるかスチームアイロン等で伸ばしてください。○送る箱は再利用の物を使わせていただきます。送る箱の破れ等はご了承下さいませ。○サイズ間違い、イメージと違う等のご購入様都合の返品・クレームはお受け致しかねます。#ニューエラ#63.5cm#8#大きめ#大きいサイズ
http://narcologia.ru/goods/slide304387.html
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http://narcologia.ru/goods/displease793931.html

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