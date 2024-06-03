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ヴィヴィアン リングLサイズ　ブラックシルバー
商品番号 G75805006432
商品名

ヴィヴィアン リングLサイズ　ブラックシルバー
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 2,061 円
在庫状況 あり

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商品詳細

変色もないので非常に綺麗な状態です！！Lサイズでございますまだまだお使いいただけます(*^^*)♡アクセサリーのみの発送となりますのでご了承くださいませ(*^^*)
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