値下げ！agnis b HOMME アニエス　べー　セットアップ

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商品詳細
agnisbHOMMEアニエス・ベー オム バイカラースーツおしゃれな男性に着こなしてほしいスーツです。コットン素材の スーツです。脇と袖後部に落ち着いたベージュ系のカラー他は少しグレーの入ったブルーカラーですジャケット46パンツ 38結婚式 入学式卒業パーティー成人式お子様のお宮参りや七五三などにも恥ずかしくないブランドです1度 3〜4時間のみ着用歴ありクリーニング済みです
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