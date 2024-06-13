▼定価1万4300円▼直営店完売品！▼新品▼マイニーニ名刺入れ　カードケースBL

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商品詳細
MININI（マイニーニ）名刺入れ/カードケース定価1万4300円シンプルなボックスタイプの名刺入れ。マチ付きのカードポケットが1つ、サブポケットが2つ。収納を複数兼ね備えているので、名刺のストックはもちろん、受け取った名刺もきれいに仕分けすることが出来ます。〈素材〉牛革〈サイズ〉幅×高さ×厚み10.5cm×8cm×1.5cm〈原産国〉イタリア〈付属品〉純正ボックス◆MAININについて◆「L'arcobaleno（ラルコバレーノ)」のディフュージョンブランド「MAININ(マイニーニ)」ビームス、ユナイテッドアローズなど多くのセレクトショップや百貨店で取り扱われています。LEON、beginなどの雑誌で取り上げられショップスタッフの間でも注目されています。
http://narcologia.ru/goods/providence580194.html
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